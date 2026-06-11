Je na obzorju nov korupcijski škandal v slovenskem pravosodju? V središču pozornosti tudi Kučanova tesna prijateljica

Piše: A. S.

Italijanski ugledni poslovnež, princ Federico Pignatelli della Leonessa se že leta bori za svojo pravico in v zadnjem času več pojavlja v slovenskem medijskem prostoru. Najprej je v odprtem pismu, naslovljenem na Olimpijski komite Slovenije, ostro kritiziral odločitev, da se odvetnici Tjaši Andree Prosenc podeli naziv prve častne članice organizacije, prav tako pa svojo plat dogodkov redno predstavlja na Youtube računu “Hiša pravice”.

Pismo, poslano iz New Yorka, je objavljeno v slovenski in angleški različici ter vsebuje številne resne očitke na račun njenega preteklega pravnega delovanja in delovanja slovenskih institucij. Pignatelli v uvodu poudarja, da naj bi častno članstvo v Olimpijskem komiteju simboliziralo integriteto, poštenje, moralno držo in življenjski prispevek družbi. Po njegovem mnenju naj bi odločitev komiteja »porušila simbolno vrednost priznanja« ter odprla vprašanja o merilih, na podlagi katerih so tovrstne časti podeljene. Ob tem dodaja, da bi morala javnost poznati tudi »drugo plat zgodbe« osebe, ki je prejela najvišje simbolno priznanje komiteja.

Očitek o poslovnih in pravnih sporih

V pismu Pignatelli navaja, da je bila Tjaša Andree Prosenc več let njegova pravna zastopnica in odvetnica njegove družine v postopkih, povezanih z nepremičninami v Ljubljani, med drugim na Wolfovi ulici 1, ter z vračanjem premoženja po postopkih denacionalizacije. Ob tem trdi, da naj bi prišlo do zlorabe zaupanja, ponarejanja dokumentov in domnevno nezakonitih sprememb v sodnih registrih podjetja Eurocapital, ki je bilo povezano z lastništvom nepremičnin. Po njegovih navedbah naj bi bile posledice teh ravnanj izguba dela premoženja in dolgotrajni sodni spori. Poudarja tudi vlogo svoje matere, ki naj bi zaradi starosti in jezikovnih ovir po njegovih besedah ne razumela pravnih postopkov, kar naj bi bilo po njegovem mnenju izkoriščeno v škodo družine.

Kritika pravnega sistema in institucij

Avtor pisma ostro kritizira tudi slovenski pravni sistem in njegovo učinkovitost. Med drugim navaja, da naj bi zastaralni roki v kazenskem pravu onemogočili pregon domnevnih kaznivih dejanj, kar označuje za sistemsko pomanjkljivost, ki naj bi po njegovem mnenju omogočala izogibanje odgovornosti. Posebej omenja tudi Odvetniško zbornico Slovenije, ki ji očita neučinkovito obravnavo njegovih pritožb, ter dodaja, da naj bi proti zbornici že sprožil pravne postopke. V pismu Pignatelli navaja tudi domnevne povezave med Tjašo Andree Prosenc in vplivnimi omrežji v Sloveniji. Pri tem omenja nekdanjega predsednika države Milana Kučana ter mu pripisuje vpliv v ozadju pravnih in družbenih struktur. Pignatelli v zaključku poudarja, da njegovo pismo ni usmerjeno proti športu ali Olimpijskemu komiteju kot instituciji, temveč kot poziv k večji odgovornosti pri podeljevanju simbolnih priznanj. Po njegovem mnenju podelitev naziva častne članice ne predstavlja zgolj formalnega priznanja, temveč tudi moralno legitimacijo posameznika, zato bi morale institucije pred takšnimi odločitvami upoštevati širši kontekst. Olimpijski komite Slovenije se na vsebino odprtega pisma do objave ni uradno odzval.

Svojo plat zgodbe Pignatelli redno objavlja na Youtube računu Hiša pravice, ki je namenjen izključo primeru zlorabe odvetnice, ki je močno povezana z nekdanjim predsednikom Kučanom. Kot je razložil, se mu ne zdi prav, da “oseba, ki goljufa in krade”, kot je Prosenčeva storila njegovi materi dobi kakršnokoli nagrado. Po njegovem bi morala Prosenčeva v zapor, namesto, da prejme kakršnokoli nagrado. Po njegovem je dobila nagrado le zato, ker je bivša ljubimka bivšega predsednika (Kučana). Pignatelli trdi, da je raziskal člane Olimpijskega komiteja in ugotovil, da nekdanje komunistične strukture še vedno vplivajo na politični in pravosodni sistem v Sloveniji. Povedal je tudi, da je tožil Odvetniško zbornico Slovenije, tožba pa še kar traja (že tri leta), kar se mu zdi neverjetno in prav tako nakazuje na korupcijo. Sistem je po njegovem narejen tako, da Odvetniška zbornica, ki je temelj pravnega sistema, ignorira njegove obtožbe, proti lastni članici (odvetnici Tjaši Andree Prosenc). Zaključuje, da v Sloveniji očitno ne moreš zaupati ne odvetnikom, ne sodiščem in ne banki. Pignatelli trdi, da je imela Kučanova prijateljica skriti račun pri UPS banki v Švici in brez razloga ukradla denar njegove mame ter ga poslala na svoj švicarski račun