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Včerajšnja večerna nevihta pustila za seboj pravo razdejanje: Samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov

KronikaLokalnoSlovenija
Primer hiše, kjer ji je del ostrešja dobesedno snelo. (foto: Sergeja Kotnik Zavrl / STA)

Piše: C. R.

V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je za STA povedal direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin. Po besedah tamkajšnjega župana Jurija Kerna je škoda ogromna. 

Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah, je dodal Behin. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik.

V občini Komenda poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije.

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