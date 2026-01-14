Prijavil izginotje partnerke in otrok, policija pa ugotovila srhljivo dejstvo

Piše: C. R.

PU Koper je sporočila, da se je včeraj ob 09.20 na Policijski postaji Koper zglasil 32-letni Koprčan in povedal, da je včeraj od njega neznano kam odšla njegova partnerica, ki je s seboj vzela tudi tri njune otroke.

Policisti so na opravili razgovor s prijaviteljem ter z dodatno zbranimi obvestili ugotovili, da je bila njegova partnerica z otroci nastanjena v krizni center. V nadaljevanju so policisti opravili razgovor z njegovo partnerico in ugotovili, da je njen partner v dlje časa trajajočem obdobju grdo ravnal z njo na način, da jo je pogosto žalil in poniževal, kar je vse vplivalo na njeno psihično ter zdravstveno stanje.

A to še ni vse: 32-letnik ji je celo zlomil nos, poškodoval arkado, se nad njo psihično znašal in izsiljeval tudi denar, zaradi česar ni mogla dostojno živeti. Prav tako je v dlje časa trajajočem obdobju hudo kršil dolžnosti do mladoletnih oseb, na način, da je nasilje nad partnerko izvajal v njihovi prisotnosti in jih ob odsotnosti matere puščal lačne oz. brez hrane, prav tako so bili tudi neurejeni in neumiti.

Glede na hud primer družinskega nasilja ter zanemarjanja so policisti prijavitelja kazensko ovadili in mu izrekli tudi prepoved približevanja partnerki in otrokom. Očitno pa je bil res povsem sociopatski, da je ob vseh svojih dejanjih šel policiji prijavljat izginotje …