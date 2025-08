Prepozno ugotovil, da je brez vinjete, hotel je narediti tole …

Piše: C. R.

Da slovenski avtocestni sistem povzroča težave tujcem predvsem ob obali, kjer imajo za prevoziti le manjšo razdaljo za prehod na Hrvaško, je že dolgo znano.

Vendar so pravila jasna: za uporabo štiripasovne hitre ceste med Plavjem in Jagodjem je vinjeta potrebna tako kot za vse avtoceste.

Očitno pa je italijanski državljan (64 let) včeraj to ugotovil prepozno in hotel na hitro zapustiti hitro cesto pri Bertokih, vendar je bil očitno prehiter, saj je namesto tega zapeljal na izletno cono, ki se nahaja na priključku, z avtom pa se je zakopal v gramoz in obtičal.

Na kraj dogodka so seveda prihiteli tudi možje v modrem, ki so možakarja seveda mastno oglobili, tako zaradi nevarnega rogoviljenja po cesti kot tudi zaradi vožnje brez vinjete. Za slednjega velja kazen 300 evrov. Kot poroča policija, je možakar kazen na kraju poravnal kar v gotovini.