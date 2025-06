Požar v podjetju v Begunjah na Gorenjskem povzročil veliko premoženjsko škodo

Piše: C. R., STA

Ko bodo gasilci zaključili svoje delo in bodo razmere varne, bodo kriminalisti začeli ogled kraja požara. Vzrok požara, višina premoženjske škode in vse okoliščine požara še niso znane in so predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave, so sporočili s PU Kranj in dodali, da bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.