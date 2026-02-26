Policisti zasegli ukradene predmete – med njimi tudi harmonika

Piše: C. R.

Policisti so v minulih dneh opravili hišne preiskave na naslovih bivanja osumljencev premoženjskih kaznivih dejanj v naseljih v naseljih v okolici Šentjerneja.

Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli več predmetov, za katere osumljenci niso znali pojasniti izvora in policisti sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

“Oškodovance, ki bi predmete prepoznali, pozivamo, da pokličejo na številko 07 33 27 200 ali se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto, Ljubljanska cesta 30,” sporoča PU Novo mesto.