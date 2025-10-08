Policisti začeli z drugim delom akcij »Osredotoči se na cesto« in »Bodi viden, bodi previden«

Piše: C. R.

V ponedeljek, 6. oktobra 2025, se je pričel drugi del preventivnih aktivnosti v okviru akcij »Focus on the road« (»Osredotoči se na cesto«) in »Bodi viden, bodi previden«, katerih namen je povečati vidnost pešcev in kolesarjev v prometu ter osveščati o tveganjih uporabe mobilnih naprav in drugih motilcev pozornosti med vožnjo. Akcija bo potekala do nedelje, 12. oktobra 2025.

Policisti bodo v tem času posebej pozorni na kršitve, povezane z uporabo mobilnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov in slušalk med vožnjo, saj te zmanjšujejo voznikovo pozornost in povečujejo tveganje za prometne nesreče.

Ker se dnevi krajšajo in so pogoji za udeležbo v prometu vse zahtevnejši, policija svetuje dodatno previdnost. Pešci naj upoštevajo cestnoprometna pravila in uporabljajo površine, namenjene hoji pešcev. V nočnem času naj poskrbijo za vidnost z odsevnimi telesi ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Vozniki naj ne dovolijo, da bi jim pozornost od vožnje odvračale elektronske naprave, hrana, kajenje ali pogovor s sopotniki. Posebej naj bodo pozorni v bližini prehodov za pešce in na območjih, kjer se pogosto pojavljajo pešci.

Na območju Policijske uprave Koper so policisti v ponedeljek izvedli poostren nadzor, pri katerem so ugotovili več kršitev cestnoprometnih predpisov: osem primerov uporabe mobilnega telefona med vožnjo, trinajst primerov neuporabe varnostnega pasu in pet kršitev pešcev. Policija bo z nadzori nadaljevala tudi v prihodnjih dneh z namenom povečati prometno varnost vseh udeležencev v prometu.