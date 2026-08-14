Nekdanji generalni direktor Kadunc ostro nad vodstvo RTV: zaradi otročje trme Gorščakove ogrožena likvidnost

Piše: Nova24tv.si

Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je na Facebooku objavil ostro kritiko trenutnega vodstva javnega zavoda. Predsednici uprave Nataliji Gorščak in predsedniku Sveta RTV Goranu Forbiciju očita neodgovorno ravnanje, zaradi katerega je RTV pristala na robu likvidnostnega zloma.

Vodstvo je namreč zaprosilo za 12 milijonov evrov posojila državne zakladnice, da bi lahko izplačalo plače, a bodo prejeli le 9,5 milijona. V vladi so nižji znesek utemeljili z negotovostjo glede sposobnosti vračila in prihajajočim rebalansom proračuna. Kadunc pa vztraja, da sta glavna razloga za nastalo finančno stisko predvsem nesposobnost in trmarjenje sedanjega vodstva.

Po njegovih besedah je bistvo težav v večmesečnem zavračanju podpisa pogodb z ministrstvom za kulturo in uradom za narodnosti. Ministrstvo za finance je že 22. januarja jasno sporočilo, da je za izplačilo proračunskih sredstev treba skleniti dvostranske akte. Vodstvo RTV pa je to sedem mesecev vztrajno zavračalo in trdilo, da dvostranski akti niso potrebni. Šele zdaj se je končno začelo pogovarjati o vsebini pogodb.

Posledice tega odlašanja so po Kadunčevem mnenju uničujoče. Če bi se vodstvo podpisa pogodb lotilo že februarja, bi imel zavod do danes vsaj 7,7 milijona evrov več prilivov. Pri limitu 9,5 milijona evrov bi RTV tekoče poslovala brez kakršnihkoli likvidnostnih težav. V resnici pa je bila ob izplačilu majskih plač pri zakladnici zadolžena za 5,6 milijona, ob julijskem izplačilu pa že za 9,5 milijona evrov.

Če bi imeli zagotovljenih tistih 7,7 milijona evrov iz proračuna, posebnega zakladniškega kredita sploh ne bi potrebovali, poudarja Kadunc.