Poglejte, kakšne manire ima svobodnjaška poslanka

Piše: Celjski glasnik

Poslanci generacije, kot je Sara Žibrat, radi dopovedujejo, kako jih ne zanima zgodovina in kako morajo državljani živeti naprej brez zamer.

A ravno iz njihovih vrst potem prihajajo zapisi in pozivi, ki močno spominjajo na komunizem in zadeve povezane z maščevanjem vsem, ki ne delajo po njihovi agendi. Poslanka Svobode je to jasno izrazila s svojim zapisom ob izstopu ministrstva iz Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti.

Poslanka Žibrat zateče h grožnjam- oni BELEŽIJO? Pa kaj so oni Udba?

Glede na to, da plesalci modernega plesa nastopajo na državnih proslavah in z pevskimi zvezdami izhajam iz tega,da so za svoje početje plačani? Davkoplačevalci pa dodamo prispevke. Čemu potem rabijo zavod? pic.twitter.com/nlAwHeACA4 — brutusReloaded (@brutus91101394) August 11, 2026

Gre za projekt, ki ga je na horuk začela Asta Vrečko in to kljub temu, da so mnogi opozarjali, da gre za nepotreben odtok državnega denarja. Nova ministrica je sedaj ob vseh rezih naredila tudi tega, kar pa je pri posameznikih sprožilo ves gnev in seveda grožnje po vzoru nekdanjega režima.

Seveda je Sara Žibrat najprej želela pomen takšnega zavoda dvigniti v superlative, kljub temu, da pred tem ni bilo takšne organizacije in smo državljani lahko vseeno umetnike gledali pri svojem udejstvovanju. V drugem delu pa je ministrici po vzoru trde diktature sporočila: “A ministrica naj ne pozabi, da ni večna. Vse se vrača, vse se plača. Račun, ki ga nabija kulturnikom, si beležimo”. S tem pa sporočila, da bodo po vzoru Roberta Goloba ti mladi z morebitnim prevzemom oblasti obračunali z vsemi drugače mislečimi.