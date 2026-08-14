Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom

Piše: C. R.

Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5,0 odstotka večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2 odstotka, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast BDP realno pri 4,1 odstotka, je objavil statistični urad.

“To je najvišja gospodarska rast po prvem četrtletju leta 2022,” je na novinarski konferenci v Ljubljani o medletni rasti v drugem četrtletju dejal Martin Bajželj s statističnega urada.

Domača potrošnja se je glede na lansko drugo trimesečje okrepila za 5,9 odstotka. K temu sta pozitivno prispevala tako povečanje končne potrošnje kot tudi povečanje bruto investicij.

Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so se povečali za 3,4 odstotka, kar je več kot v predhodnem četrtletju (2,8 odstotka) in največ v zadnjih šestih četrtletjih. Izdatki za nakupe na domačem trgu so zrasli v vseh skupinah proizvodov, najbolj pri trajnih proizvodih, za 10,1 odstotka.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 13,2 odstotka, kar je enaka rast kot v prvem četrtletju. K rasti so največ prispevale investicije v zgradbe in objekte, ki so se zvišale za 19 odstotkov, od tega v stanovanjske zgradbe za 5,8 odstotka ter v druge zgradbe in objekte za 23,6 odstotka.

Investicije v opremo in stroje so se zvišale po podobni stopnji kot v predhodnem četrtletju, in sicer za 10,1 odstotka. Med temi so investicije v transportno opremo zrasle za 14,7 odstotka, investicije v drugo opremo in stroje pa za 8,5 odstotka.

Izvoz blaga in storitev se je povečal za 6,4 odstotka, uvoz pa za 7,6 odstotka. “Povečanje izvoza in uvoza blaga v drugem četrtletju letošnjega leta je bilo tako najvišje po tretjem četrtletju leta 2024,” je povedal Bajželj.

Vpliv salda menjave s tujino je bil zaradi hitrejše rasti uvoza od izvoza še vedno negativen. Gospodarsko rast je znižal za 0,5 odstotne točke.

Skupna dodana vrednost se je medletno povečala za 4,8 odstotka, najbolj v dejavnosti gradbeništva, za 15,9 odstotka. “Dodana vrednost v gradbeništvu se po razmeroma visokih stopnjah povečuje od lanskega drugega četrtletja in v tem obdobju je ravno gradbeništvo največ prispevalo k rasti bruto domačega proizvoda,” je pojasnil.

Poleg gradbeništva so tokrat krepitev rasti zaznali tudi v drugih pomembnejših dejavnostih. Izrazita je bila v skupini dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva, 5,2-odstotna, in tokrat tudi v predelovalnih dejavnostih, 4,3-odstotna.

Dodana vrednost v skupini dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva je bila najvišja v zadnjih štirih letih, v predelovalnih dejavnostih pa najvišja v zadnjem letu in pol.

V drugem četrtletju je bilo zaposlenih 1,101 milijona oseb oz. 0,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Največ novih zaposlitev je bilo v strokovnih, znanstvenih, tehničnih in drugih poslovnih dejavnostih ter v skupini dejavnosti uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo.

Po desezoniranih podatkih se je gospodarska dejavnost v drugem trimesečju na četrtletni ravni okrepila za 1,8 odstotka, kar je najvišja četrtletna rast po tretjem četrtletju 2021, v medletni primerjavi pa za 4,8 odstotka. V prvih treh mesecih leta je rast po popravljenih podatkih dosegla 1,1 oz. 3,5 odstotka.

V obdobju od januarja do junija je bil ustvarjeni BDP za 4,1 odstotka večji kot v enakem obdobju lani. To je bistveno večja gospodarska dinamika od napovedi domačih in tujih ustanov za letošnjo celoletno rast slovenskega gospodarstva, ki se gibljejo okoli dveh odstotkov.

Gre sicer tudi za spontano odzivanje gospodarstva na spremembe in dogodke. Tudi na izvolitev sedanje vlade.