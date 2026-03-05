Policija v Mostah ustrelila napadalca z nožem

Piše: Spletni časopis

Policisti so streljali, da bi zaščitili lastna življenja, umrli jih je napadel z dvema nožema, je povedal direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec, ki je odločitev policistov opisal tako: “Težka, vendar nujna odločitev.” Dogajanje policija še preiskuje.

Pred tem so iz policije sporočili: “Trenutno lahko potrdimo le, da so bili policisti danes v popoldanskem času napoteni na nujni interventni dogodek na območju ljubljanskih Most, kjer naj bi oseba ogrožala življenje mimoidočih ljudi. Ob prihodu na kraj je oseba z ostrimi predmeti aktivno napadla policiste, ki so osebo opozarjali, da preneha z napadom, vendar tega ni upoštevala in jim grozila. Policisti so zato, da so lahko odvrnili protipraven napad na svoje življenje, uporabili strelno orožje. Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla. V skladu s standardnimi postopki bodo izvedene vse potrebne aktivnosti za preverjanje zakonitosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. Trenutno na kraju potekajo aktivnosti kriminalistov, zato vam več pojasnil trenutno še ne moremo posredovati.”

To so malo pred 18. uro sporočili iz policije. Po družabnih omrežjih pa krožijo tudi posnetki pretresenih ljudi, tudi posnetki ustreljenega moškega, ob katerem so policisti, ki jih je naredil “Nepridiprav”.

Po 19. uri je dogajanje dodatno pojasnil direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec. Povedal je, da so policisti streljali, da bi zaščitili lastna življenja, umrli je napadel z dvema nožema. “Težka, vendar nujna odločitev,” je streljanje pojasnil Omejec. Identitete umrlega še niso potrdili. Preiskava celotnega dogajanja pa se je šele prav začela.