Policija ustavila romunski tovornjak – kar je odkrila, je bilo zastrašujoče

Piše: C. R.

V petek popoldne so bili možje postave obveščeni, da naj bi na avtocesti iz smeri Dobruške vasi proti Krškem voznik tovornega vozila s priklopnikom vijugal po celotnem vozišču in z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, voznika izsledili in ga varno ustavili. Ugotovili so, da gre za 40-letnega državljana Romunije. Čeprav bi moral kot poklicni voznik glede alkohola imeti absolutno ničelno toleranco, je “pojoča travica” pokazala zastrašujoč rezultat, saj je romunski tovornjakar pihnil za 1,8 promila alkohola. Kar pomeni, da je za volan sedel kar konkretno “nažgan”, na varnost v prometu pa se ni niti malo oziral. To seveda še ni vse, saj so odkrili tudi nepravilno delujočo opremo in nepravilno pritrjen tovor. Tovornjakarja so seveda odpeljali v “treznilnico” in nato na srečanje s sodnikom. Kazen zagotovo ni bila majhna.

V noči na nedeljo pa so odkrili še enega podobnega grešnika, ki je tokrat vozil v obratno smer. Tudi on je krepko vijugal po avtocesti, zato so mu policisti postavili zasedo in ga ustavili. Za volanom je sedel krepko okajen 54-letni Romun, ki je pihnil še več kot prvi grešnik, namreč kar 2,2 promila. Tudi pri njem so ugotovili nepravilno pritrjen tovor. Seveda sledi srečanje s sodnikom.

Zanimivo je, da se zadnje čase vrstijo podobne kršitve pri tovornjakih iz Romunije, ki je sicer članica EU, a imajo očitno vozniki precej čudne navade. Nedavno so na Primorskem ustavili dva tovornjaka za prevoz izrednega tovora, pri čemer so našli cel kup napak, od nepravilno pritrjenega tovora pa vse do pomanjkanja dovoljenja. Obema voznikoma in njunemu delodajalcu so skupaj zaračunali kar za 45 tisoč evrov kazni.