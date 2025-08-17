Policija pojasnila, da je prijela storilca ropa iz Novega mesta, toda …

Enega od osumljencev, 22-letnega starega znanca policije, so v soboto privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Policija njegove identitete ni sporočila, čeprav smo na našem portalu že poročali, da so zaradi suma kaznivega dejanja iskali 22-letnega Sebastjana Brajdiča in ga dokaj hitro našli.

Novomeški policisti so raziskali rop v Novem mestu, ko so neznanci dvema mladoletnikoma odvzeli moped, denar in mobilni telefon, enega pa tudi pretepli in mu povzročili telesne poškodbe.

Da so na Topliški cesti v Novem mestu neznanci oropali dva mladoletnika, so bili policisti policijske postaje Novo mesto obveščeni v noči na sredo.

V okviru preiskave so opravili številne razgovore in druge preiskovalne ukrepe. Ugotovili so, da je ropa in telesne poškodbe utemeljeno osumljen 22-letni moški iz Novega mesta, za katerega je bilo razpisano iskanje. V četrtek zvečer so ga uspeli prijeti. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, so danes sporočili novomeški policisti.

V preiskavi so ugotovili, da so v kaznivem dejanju sodelovale še štiri mlajše osebe – dva mladoletnika in dva otroka. Policisti so ugotovili identiteto vseh štirih, v prisotnosti staršev opravili razgovore in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.

Zoper osumljence so na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

V soboto so 22-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Osumljenec je bil od leta 2018 že 65-krat obravnavan zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj z elementi nasilja. Večkrat je bil obravnavan tudi zaradi kršitev javnega reda in miru, so navedli.

Ob tem vnovič poudarjajo pomen pravočasnega in doslednega obveščanja policije o kaznivih dejanjih in drugih protipravnih ravnanjih. “Vsaka prijava lahko bistveno pripomore k hitrejšemu ukrepanju, zaščiti žrtev in uspešni preiskavi kaznivih dejanj,” so poudarili.