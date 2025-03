Pobegnila policistom, motorja odvrgla kar v grmovje

Piše: C. R.

V nedeljo so policisti za nadzor prometa ob 13.49 na cesti med Kastelcem in Kozino poskušali ustaviti dva voznika motornih koles, ki sta imela dvignjeni registrski tablici tako, da nista bili vidni.

Slednja znakov policistov nista upoštevala in sta policistom poskušala pobegniti po makadamski cesti proti gradu Socerb, kjer so ju izgubili. Policisti so bili kmalu s strani enega od občanov obveščeni, da sta v grmovju v bližini gradu Socerb skriti dve motorni kolesi, ki pa nimata nameščenih registrskih tablic, v neposredni bližini pa so policisti nato našli odvrženo še motoristično opremo (jakni in čeladi).

Ugotovili so, da gre za prej omenjeni motorni kolesi, katerih voznika znakov policistov nista upoštevala. Po številkah okvirja so policisti ugotovili lastnika obeh motornih koles ter ju obvestili, da pridejo po vozili. V nadaljevanju so policisti ugotovili, da je eno motorno kolo vozil 20-letnik iz okolice Sežane, drugo pa 19-letnik iz okolice Nove Gorice. Zaradi več kršitev cestno prometnih pravil (ne vidna registrska tablica, nista ustavila na znake policistov, neprilagojena hitrost, spuščanje krmila med vožnjo) jima bodo policisti izdali plačilni nalog.