Po pretepu na parkirišču v Ljubljani 23-letni osumljenec v priporu

Policisti so po petkovem pretepu na enem od parkirišč v Ljubljani 23-letnega osumljenca s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Oškodovanec je bil v dogodku huje poškodovan in ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po navedbah policije osumljenec doslej še ni bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj. Incident se je zgodil v petek nekaj pred polnočjo na enem od parkirišč na območju Bežigrada. Po do zdaj znanih podatkih se je 42-letni moški, ki je bil v družbi še ene osebe, sprl s 23-letnikom, ki je skupaj s spremljevalcem sedel v parkiranem vozilu. Spor se je stopnjeval v fizični obračun, v katerem je osumljenec oškodovanca pretepel in mu povzročil hude telesne poškodbe, nato pa s kraja odpeljal.

Policisti so osumljenca kmalu zatem prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. Preiskava okoliščin kaznivega dejanja še poteka. Motiv za napad po navedbah policije za zdaj še ni pojasnjen, prav tako pa naj se osumljenec in oškodovanec pred dogodkom ne bi poznala. V spor naj ne bi bile vpletene druge osebe, ki so bile v času dogodka prisotne na kraju.

Po neuradnih informacijah naj bi bil osumljenec Rom, vendar policija teh navedb ni potrdila. Okoliščine dogodka in morebitni dodatni motivi ostajajo predmet nadaljnje preiskave. Po neuradnih informacijah naj bi pred pretepom prišlo do spora zaradi parkiranja. Osumljenec naj bi s svojim vozilom na parkirišču zaprl pot drugemu udeležencu, ki ga je nato opozoril in prosil, naj vozilo umakne. Po teh navedbah je osumljenec izstopil iz avtomobila in oškodovanca takoj fizično napadel ter ga hudo poškodoval, domnevno s topim predmetom.