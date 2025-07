Pijan povzročil nesrečo

Piše: C. R.

Včeraj nekaj po 17. uri so bili policisti Policijske postaje Krško obveščeni o prometni nesreči na območju Senovega. Po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih so ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje v nepravilni smeri izgubil oblast nad vozilom in trčil v vozilo, ki ga je vozil 19-letnik.

Ker je povzročitelj kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu policisti odredili preizkus z alkotestom. Ta je pokazal kar 1,48 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, kar pomeni približno 3,1 promile alkohola v krvi. Voznik je strokovni pregled odklonil, zato so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Zoper njega bodo uvedli prekrškovni postopek. Za takšno kršitev Zakon o pravilih cestnega prometa predvideva globo v višini 1.820 evrov in izrek 18 kazenskih točk.