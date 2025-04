Noro: bančni rop, kot ga še ni bilo – preko spleta!

Piše: C. R.

Pozabite na klasične bančne roparje s pištolami – danes se banke ropa drugače. S spletnimi prevarami. Eno takšnih so zabeležili te dni.

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Celje preiskujejo kaznivo dejanje goljufije, kjer so neznani storilci s pretkanimi metodami socialnega inženiringa in lažnim prikazovanjem dejanskega stanja na svetovnem spletu, odgovorno osebo pravne osebe z območja Celja prepričali, da delujejo v imenu slovenske poslovne banke, pri čemer jim je le ta posredovala podatke potrebne za dostop do spletnega bančnega računa družbe, s katerega so storilci v nadaljevanju ukradli več kot 700 tisoč evrov.

Ukraden denar so nemudoma nakazali na različne bančne račune, od katerih sta dva računa odprta pri poslovnih bankah v Nemčiji, en račun pa na Švedskem. Še isti dan so neznani storilci denar iz navedenih računov v Nemčiji in na Švedskem, z večjim številom transakcij razdrobili še na petnajst različnih računov v Španijo, na Poljsko, Slovaško, Belgijo in Nemčijo in tako poskušali skriti in prikriti njegov izvor.

Celjski kriminalisti so uspeli s pomočjo banke, oškodovanega komitenta in ostalih državnih organov, s hitrim odzivom in pridobitvijo kakovostnih informacij o kaznivem dejanju, večino odtujenega denarja na zadnjih bančnih računih pred transformacijo le tega v gotovino, zadržati. Del denarja je bil že vrnjen oškodovani družbi.

Predkazenski postopek za izsleditev storilcev očitanega kaznivega dejanja aktivno poteka.

Ob tej priložnosti pojasnjujejo, da zavarovanje denarja na tujih računih, ki se jih storilci pri storitvi tovrstnih kaznivih dejanj poslužujejo, nujno ne pomeni tudi vračila vsega ukradenega denarja. Na določenih transakcijskih računih v tujini, kamor se steka denar iz kaznivih dejanj na škodo različnih oškodovancev in kot že povedano služijo kot orodje storilcem tovrstnih kaznivih dejanj, se lahko hkrati pojavi več zahtev različnih evropskih sodišč, ki odrejajo zavarovanja iz naslovov istovrstnih kaznivih dejanj storjenih po Evropi. Tako ni nujno, da denar, zavarovan na računu, predstavlja le odtujen denar slovenskemu oškodovancu.