Nočni vlom na Markovcu: Vlomilec bežal pred policijo, nato padel

Piše: C. R.

Ob 4. uri zjutraj je zaskrbljen občan poklical policijo, saj je v bližini enega od lokalov zaslišal sumljivo pokanje stekla. Na kraj dogodka so nemudoma prispeli policisti – in ujeli nepričakovan prizor!

Moški, ki je ravno vlomil v lokal, se je ob prihodu policije pognal v divji beg, a mu ni uspelo daleč. Med tekom je padel in si tako sam onemogočil nadaljnji pobeg. Policisti so ga na kraju prijeli in ugotovili, da gre za 33-letnika, ki je vlomil z namenom kraje gotovine.

Po opravljenem ogledu kraja in zbranih obvestilih bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba.