Neverjetno, česa vsega se poslužijo zmikavti!

Piše: C. R.

V torek popoldne so na območju Domžal zabeležili primer bizarne drzne tatvine.

Izvedla jo je ženska, ki je kakor zbirala podpise za neko društvo. Pri tem je eno od oškodovank prepričala, da je dala svoj podpis. V zahvalo pa dobila objem. No, seveda ni šlo za izraz hvaležnosti, pač pa za pretvezo, saj je oškodovanka šele kasneje opazila, da na sebi nima več verižice. Za takšno tatvino je seveda potrebno samo nekaj sekund.

Policija išče osumljenko, staro okoli 30 let, visoko 165 cm, srednje postave, temno rjavih las z paž frizuro, govorila je slovensko. Oblečena je bila v krajšo bundo temno rjave barve.