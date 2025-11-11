e-Demokracija
Nepoboljšljiva grešnica: tudi odvzem vozniške in prepoved vožnje nista pomagala

Kronika
Simbolična fotografija. (foto: arhiv Demokracije)

Piše: C. R. 

Martinovo je očitno opravičilo svoj sloves – žal tudi na cestah. Prav vse policijske uprave poročajo o primerih voznikov, ki nimajo predsodkov glede maliganov. Poseben primer pa je izpostavila celjska policijska uprava. 

Mozirski policisti so v nedeljo zvečer v Raduhi ustavili voznico osebnega vozila, ki je v “pojočo travico” pihnila precej izdatno količino alkoholnih hlapov. Pokazalo se je, da je bila kar konkretno “potrjena”, namerili so ji namreč 1,7 promila alkohola. Seveda so ji možje postave takoj zasegli vozniško in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, ob tem pa so jo poslali še na “hlajenje”.

Vendar je niti to ni spametovalo, saj so jo danes zjutraj zalotili na območju Varpolja. Seveda za volanom, a brez vozniške in spet pod vplivom maliganov. Napihala je nekaj manj kot promil. Glede na njeno kljubovanje so ji vozilo zasegli, seveda sledi dvojni obdožilni predlog.

