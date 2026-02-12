Ne spuščajte zmikavtov v stanovanje, ne zapuščajte stanovanja, ne da ga zaklenili!

Piše: C. R.

Kljub neprestanim opozorilom, naj se neznancev ne spušča v stanovanje, niti ne zapušča bivališča brez zaklepanja, to mnogih ne izuči.

Včeraj so namreč ljubljanski policisti obravnavali drzno tatvino v Črni vasi. Okoli 12. ure je namreč na vrata starejšega stanovalca potrkal (ali pozvonil) neznanec in mu natvezil, da prodaja gradbene dele, naj pride pogledat. Seveda je odšel iz hiše, ne da bi vrata zaklenil. V tem času je pajdaš prvega neznanca smuknil v hišo in odtujil 200 evrov. Ko je oškodovanec to ugotovil, je bilo že zdavnaj prepozno.

Ob tem velja spomniti, da policija veliko večino tovrstnih zmikavtov ne najdejo, razen če pogosto ponavljajo tovrstna dejanja in jim oškodovanci podajo točen opis.