Ne boste verjeli, kakšne sladkarije je prodajal preko spleta!

Piše: C. R.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so od maja 2024 preiskovali kaznivo dejanje Proizvodnje in prometa zdravju škodljivih živil in drugih izdelkov, katerega je kot odgovorna oseba pravne osebe osumljen 42-letni državljan Slovenije z območja Postojne.

Osumljeni je v okviru opravljanja dejavnosti pravne osebe, v njenem imenu, v njeno korist in za njen račun proizvajal in preko spletne trgovine ter drugih pravnih oseb tržil živila v obliki bonbonov in čokolade z vsebnostjo THC. V okviru predkazenskega postopka je bila ugotovljena še odgovornost pravne osebe za očitano kaznivo dejanje, zato je bilo kazensko ovadeno tudi podjetje, v katerem je potekala proizvodnja in prodaja.

Preiskava se je začela na podlagi obvestila avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES), ki je analizirala izdelke iz industrijske konoplje slovenskega proizvajalca, ki so se prodajali v specializiranih trgovinah v Avstriji. Na podlagi iz tujine pridobljenih podatkov in zbranih obvestil je Okrožno sodišče v Kopru izdalo odredbo za hišno preiskavo, ki je bila izvedena oktobra 2024. S hišno preiskavo je bila zasežena večja količina izdelkov, ki kažejo videz žele bonbonov in čokolade, sestavine za pripravo omenjenih izdelkov in mobilni telefon.

Na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL) so opravili kemijske analize izdelkov, za katere se je izkazalo, da vsebujejo tipične kanabinoide rastline konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC. V nadaljevanju preiskave je bilo ugotovljeno, da družba, navkljub že izvedeni hišni preiskavi in zasegu izdelkov, neomejeno posluje naprej, zaradi česar je Okrožno sodišče v Kopru izdalo novo odredbo za hišno preiskavo. Kriminalisti so hišno preiskavo opravili konec julija 2025 in z njo ponovno zasegli večjo količino izdelkov, ki kažejo videz žele bonbonov in čokolade, sestavin za proizvodnjo le-teh, več elektronskih naprav – računalnikov, listin ter opremo za proizvodnjo in pakiranje. Tudi za te izdelke so na NFL ugotovili, da vsebujejo tipične kanabinoide rastline konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC.

Osumljeni je bil s kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Proizvodnje in prometa zdravju škodljivih živil in drugih izdelkov (po 1. odstavku 184. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)) priveden k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega po zaslišanju odredila pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do treh let.

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Kriminalisti so v preiskavi intenzivno sodelovali tudi z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).