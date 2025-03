Nasedli kripto-goljufu, pošteno jih je “olupil”

Piše: C. R.

Na PP Ajdovščina so danes, 19. marca, obravnavali primer spletne goljufije preko telefonskega klica o lažnem dobičku pri trgovanju s kriptovalutami na Ajdovskem.

Po prvih zbranih podatkih se je neznani storilec (s češkim naglasom) v telefonskem pogovoru v začetku tega tedna predstavil kot uslužbenec ene od bank, ki se ukvarja s kriptovalutami in bančništvom.

Zmikavt je v kritičnem času, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist spravil oškodovanca z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto, neupravičeno pridobil njegove osebne in druge podatke in storilcu omogočil upravljanje z njegovim bančnim računom preko spleta. V nadaljevanju je v škodo oškodovančevega premoženja opravil več nepooblaščenih transakcij z njegovega bančnega računa na druge bančne račune in ga oškodoval za več deset tisoč evrov. P

Policisti PP Ajdovščina primer kaznivega dejanja goljufije še preiskujejo in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev navedenega kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.