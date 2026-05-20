Se Cirili Pucki tokrat skrivajo?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Na izredni seji bo parlament novega predsednika vlade volil v petek. O sklicu izredne seje DZ po tem, ko je 48 poslancev včeraj predlagalo Janšo za predsednika vlade, se bo danes ob 11. uri dogovarjal kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića.

Janša bo za predsednika vlade četrtič izvoljen, če bo zanj v petek tajno glasovalo najmanj 46 poslancev.

Resni.ca trdi: Našim poslancem so ponujali denar državnih podjetij

Veliko pozornost je včeraj pritegnilo pismo vodje poslanske skupine Resni.ce Katje Kokot predsedniku državnega zbora, v katerem opozarja, da so trem poslancem Resni.ce Nedeljku Todoroviću, Aleksandru Štoreku in Borisu Mijiću ponujali veliko premoženjsko korist, da bi onemogočili menjavo oblasti. Kokotova je Stevanoviču predlagala, naj o poskusu vplivanja, tudi z denarjem državnih podjetij, seznani kolegij, ki se sestaja danes. V državnih podjetjih je Robert Golob pred štirimi leti izvedel obsežne politične čistke in si ob koncu mandata svoje direktorje (denimo SDH in Telekoma) na zalogo nastavil celo še za štiri leta prihodnje vlade.

Doslej vladajoče stranke Svoboda, SD in Levica so po izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, glasovanje je bile enako tajno, naredile velik kraval, ker so pri preštevanju glasovnic njihovi predstavniki ugotovili, da so posamezne glasovnice označene z dodatnimi simboli, s čemer bi lahko stranke preverjale, kako glasujejo njihovi poslanci. Javno polemiko o tem so sprožili preko državne tiskovne agencije (STA). Pozneje so predlagali celo popravek poslovnika, da glasovnice, na katerih bi bili kakšni dodatni znaki, niso veljavne. Interno označevanje je pomembno, če gre za poskuse kupovanja poslancev, ker je tako mogoče naglo ugotoviti, kdo je bil kupljen.

Zgodovinski spomin na Cirila Pucka

Pri zgodovinsko najbolj odmevnem prestopu Cirila Pucka leta 1996 je takrat poslanec krščanskih demokratov javno pred glasovanjem prestopil na stran Janeza Drnovška, s čemer mu je zagotovil večino. V stranko LDS je prestopil pozneje. Interno preverjanje glasovnic, ker se je prestop zgodil transparentno, takrat ni bilo potrebno.

Če v tajnem glasovanju za Janeza Janšo ne bo najmanj 46 glasov, bo državni zbor v petek odločal še, ali izvesti tretji krog iskanja predsednika vlade. Če novega premiera ne dobimo niti v tretjem poskusu, to pomeni razpustitev parlamenta, posledica so predčasne volitve.

Če bo Janša dobil večino, pa bo država nekaj časa imela dva predsednika vlade. Robert Golob bo moral še opravljati tekoče posle, dokler državni zbor Janši v začetku junija ne potrdi še ministrov. Tudi potrjevanje ministrov lahko poteka v več krogih in če niso izvoljeni, so posledica predčasne volitve.