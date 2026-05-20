(PISMO BRALCA) Pokop žrtev povojnih pobojev – pismo Zoranu Jankoviću

Piše: Jakob Grošl, Velenje

Spoštovani g. Janković, na spletu berem vašo izjavo: »To, da bi v mesto heroj prenesli kosti tistih, ki so bili na strani fašizma in nacizma, je za moj okus nesprejemljivo«.

Razmišljate tudi, da bi ob pobudi zakona, ki bi uredil pokop na ljubljanskih Žalah, o tem povprašali Ljubljančane.

Izjava kaže na nepoznavanje okoliščin nastanka domobranstva oziroma podobno usmerjenih skupin s sicer različnimi nazivi. Niste se rodili v Sloveniji, očitno pa vam tudi tega ni doslej še nihče povedal ali pa temu niste namenili kančka pozornosti. Domobranstvo je, kot že ime samo pove, nastalo kot obramba pred nasiljem razgretih revolucionarnih partijskih voditeljev, ki so namesto združitve vseh moči proti okupatorjem, potrebovali tudi ustrahovanje lokalnega prebivalstva.

O tem že obstaja veliko knjižnih del. Namenoma jih ne navajam – v iskanju zgodovinske resnice, prosim, jih pridobite sami.

Prav gotovo boste spoznali, da doslej vaše dosedanje nasprotovanje pokopu na ljubljanskih Žalah – uporabim izraz s športnega področja – ni bilo fair play. Najprej so bili prisiljeni v organiziranje odporniškega gibanja, nato posledično pobiti ter razglašeni kot zavezniki fašističnih in nacističnih okupatorjev; sedaj pa neskončno dolge razprave o kraju njihovega pokopa.