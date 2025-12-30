Napadel partnerko in otroki ter razbijal pohištvo

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v popoldanskih urah posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Novega mesta. Po do sedaj zbranih obvestilih je 54-letni moški fizično napadal partnerko in razbijal pohištvo. Policisti so se na klic nemudoma odzvali, zaščitili žrtve nasilja, zoper nasilneža uporabili prisilna sredstva ter mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Ugotovljeno je bilo, da osumljenec že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko in otroki, vendar policija o tem do sedaj ni bila obveščena, zato ga predhodno niso obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam ter o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo odločal o morebitnem podaljšanju ukrepa. Zoper 54-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Kriminalisti in policisti ob obravnavi primerov nasilja v družini pogosto ugotavljajo, da nasilje traja dlje časa, vendar ostaja neprijavljeno, saj žrtve ali priče o njem ne spregovorijo. Policija zato znova poziva vse, naj nasilja ne prezrejo in ga nemudoma prijavijo, saj s tem lahko pomembno pripomorejo k zaščiti žrtev, ki pogosto same ne zmorejo ali ne upajo spregovoriti o svoji stiski.