V novi Demokraciji preberite: OVSE je opozorila na volilne kršitve Goloba, Bratuškove in Hana

Piše: Miro Petek

Končno poročilo Urada Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za demokratične institucije in človekove pravice (OVSE/ODIHR) o parlamentarnih volitvah 22. marca 2026 se začne s pretežno pozitivno oceno. Volitve so potekale v pluralističnem okolju, ob spoštovanju temeljnih svoboščin in razmeroma visokem zaupanju javnosti, volilna administracija pa je svoje naloge opravila strokovno in pregledno.

Toda v nadaljevanju poročila je zapisana ugotovitev, ki občutno spremeni začetno podobo. Slovenska zakonodaja po oceni mednarodnih opazovalcev ne zagotavlja jasne ločitve med rednim delovanjem oblasti in volilno kampanjo ter ne preprečuje dovolj učinkovito zlorabe javnih sredstev za volilne namene. Takšna ureditev ni skladna z mednarodno dobro prakso.

OVSE v poročilu ne omenja Black Cuba

OVSE, ki volitve spremlja po številnih državah sveta in njihovo demokratičnost presoja po enotni mednarodni metodologiji, je v poročilu svojih opazovealcev o parlamentarnih volitvah v Sloveniji opozorila tudi na ravnanje Roberta Goloba, Alenke Bratušek in Matjaža Hana. Ti so svoje ministrske oziroma vladne funkcije prepletali s strankarskimi predvolilnimi dejavnostmi ter si z nastopi na uradnih dogodkih in promocijo državnih projektov zagotavljali politično prednost. Ugotovitve OVSE tako kažejo na zlorabo javnih funkcij in brisanje meje med delovanjem države ter kampanjo vladajočih strank. V končnem poročilu OVSE/ODIHR ni zaznati omembe izraelske družbe Black Cube, čeprav je bila ta med kampanjo predmet političnih in medijskih polemik. Iz poročila torej ni mogoče razbrati, da bi misija njeno domnevno delovanje ocenila kot dejavnik, ki je vplival na potek ali poštenost volitev; opazovalci so očitno prepoznali ta medijski spin in prevaro.

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