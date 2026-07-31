Noro: Luka Mesec je kot minister v Golobovi vladi za seboj pustil skoraj 0,2 milijarde evrov globoko finančno luknjo!

Piše: Sara Kovač

Še eno ministrstvo, ki ga je prevzela nova vlada, se sooča z rdečimi številkami in velikim finančnim primanjkljajem. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je razkrila, da ima ministrstvo zaradi “neustreznega načrtovanja” skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja, pri čemer največji del manjkajočih sredstev izhaja iz neupoštevanja dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Ob tem je napovedala tudi strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči.

Na novinarski konferenci je ministrica Mateja Ribič poudarila, da je bilo načrtovanje proračunskih sredstev za letošnje leto “najmanj neustrezno”. Ker kar 96 odstotkov odhodkov ministrstva predstavljajo zakonsko določene obveznosti, bo treba primanjkljaj pokriti z drugih področij, čeprav za zdaj še ni jasno, od kod bodo sredstva zagotovljena.

Kot glavni razlog za nastali primanjkljaj je ministrica navedla dejstvo, da je bila minimalna plača letos zvišana za 16 odstotkov, pri pripravi proračuna pa je bil upoštevan le dvoodstotni dvig. Ker so na višino minimalne plače vezana starševska nadomestila, plačila osebnih asistentov in zaposlenih v varstveno-delovnih centrih (VDC), so bili odhodki bistveno podcenjeni.

“Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu,” je dejala.

Za starševska nadomestila in otroške dodatke po navedbah ministrice je premalo planiranih 83 milijonov evrov, na področju invalidskega varstva, predvsem osebne asistence 52 milijonov evrov, za denarne socialne pomoči in varstvene dodatke manjka 26 milijonov evrov, za plače zaposlenih v VDC pa 16 milijonov evrov.

Ob tem je poudarila, da za številkami stojijo ljudje, ki pomoč najbolj potrebujejo, zato si na ministrstvu prizadevajo, da zaradi finančnega primanjkljaja ne bi bili prikrajšani.

Napoved strožjega nadzora nad socialnimi transferji

Ribičeva je napovedala tudi spremembe na področju socialnih transferjev. Po njenem mnenju morajo socialni prejemki služiti svojemu namenu, zato zagovarja stališče, da bi moral zdrav in za delo sposoben človek delati, ne pa dolgoročno prejemati socialne pomoči. Ena od koalicijskih zavez je, da bi bilo prejemanje socialne pomoči povezano z opravljanjem družbeno koristnega dela, o čemer naj bi državljani odločali tudi na posvetovalnem referendumu. Ministrica želi okrepiti tudi nadzor na terenu. Napovedala je preverjanje evidenc brezposelnih oseb in ugotavljanje, ali obstajajo objektivni razlogi, zaradi katerih se posamezniki ne morejo vključiti na trg dela, ali pa za to preprosto nimajo interesa.

Spremembe tudi pri dolgotrajni oskrbi

Na področju dolgotrajne oskrbe je ministrica kot eno prvih nalog izpostavila odpravo razlik pri plačilih oskrbe v domovih za starejše. Po njenih besedah danes stanovalci s primerljivimi potrebami in primerljivimi storitvami pogosto plačujejo različne cene, kar želi ministrstvo odpraviti s sredstvi iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Na ministrstvu hkrati preučujejo, ali bodo za informacijski sistem dolgotrajne oskrbe objavili nov javni razpis ali pa bodo predvidene funkcionalnosti vključili v že obstoječi sistem ISCSD 2.

Iz izhodišč vlade za pripravo proračunskih dokumentov sicer izhaja, da bo novoustanovljeno ministrstvo z rebalansom proračuna prejelo nekaj več sredstev, kot bi jih sicer namenili za področja, ki jih pokriva. Letos je tako za ministrstvo namenjenih 1,98 milijarde evrov, v prihodnjem letu 2,02 milijarde evrov, v letu 2028 pa 2,08 milijarde evrov.