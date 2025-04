Najstnik razgrajal na vlaku

Piše: C. R.

V noči na 24. 4. so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na potniškem vlaku, ki je ustavil v Bršljinu.

Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da se je 18-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, nedostojno vedel do sprevodnika. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.