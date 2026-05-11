Najprej popival, nato s štirikolesnikom v zid

Piše: C. R.

Brežiški policisti so sinoči obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil samoudeležen štirikolesnik.

Voznik štirikolesnika je namreč zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v oporni zid. Huje poškodovanega 59-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Očitno pa je bil pri vožnji tudi malomaren, saj ni imel varnostne čelade, možje postave pa so ugotovili, da je tisto popoldne kar konkretno “srkal” opojne pijače. Namerili so mu dobra dva promila alkohola. Srečanje s sodnikom seveda sledi.