e-Demokracija
18.3 C
Ljubljana
ponedeljek, 11 maja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Najprej popival, nato s štirikolesnikom v zid

Kronika
Simbolična fotografija (Foto: Nebojša Tejić / STA)

Piše: C. R. 

Brežiški policisti so sinoči obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil samoudeležen štirikolesnik. 

Voznik štirikolesnika je namreč zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v oporni zid. Huje poškodovanega 59-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Očitno pa je bil pri vožnji tudi malomaren, saj ni imel varnostne čelade, možje postave pa so ugotovili, da je tisto popoldne kar konkretno “srkal” opojne pijače. Namerili so mu dobra dva promila alkohola. Srečanje s sodnikom seveda sledi.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026