Na železniških tirih komaj ušla smrti

Piše: C. R.

Dogodek v petek popoldne na območju kraja Nomenj med Bledom in Bohinjsko Bistrico bi se lahko končal tragično.

V tem času je namreč 49-letna voznica z avtomobilom pripeljala po makadamski cesti in želela prečkati železniške tire. Prav v času, ko je zapeljala čez tire, pa je avto ugasnil in ni hotel več vžgati. Sopotnika na zadnjem sedežu sta izstopila iz avta, voznica pa je ostala v njem. Medtem je pripeljal vlak in trčil v avtomobil, k sreči pa je bila voznica le lažje poškodovana.

Na vlaku je bilo po podatkih strojevodje 25 potnikov, ki pa niso bili telesno poškodovani. Na vlaku je nastala minimalna premoženjska škoda. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče ter vodijo nadaljnji postopek. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Železniški promet je bil v času ogleda nesreče ustavljen.