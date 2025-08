Na Primorskem zavrela kri, nekdo je vihtel tudi nož

Piše: C. R.

Minuli konec tedna so policisti PU Koper imeli opravka s precej nasilneži.

V petek popoldne je može v modrem iz vasi pri Ilirski Bistrici poklicala ženska in prijavila, da jih napada sosed. Na kraju so policisti ugotovili, da sta mož in žena opravljala vrtna opravila, ko naj bi njuna dva soseda pristopila do prijaviteljev, prvi je prijel moškega za vrat, drugi pa se pričel ruvati z ženo. Ženska je pobegnila in poklicala policijo. Mož je bil lažje poškodovan. Podala sta kazensko ovadbo za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev lahke telesne poškodbe.

Vendar pa so prvi razgovori pokazali, da ima druga stran drugačno zgodbo, zato se okoliščine še preiskujejo. Očitno tudi prijavitelji nasilja niso bili ravno nedolžni.

v nedeljo nekaj minut pred polnočjo pa je poklicala ženska in prijavila, da jo je v eni od vasi v okolici Kopra moški vrgel iz hiše. Na kraju so policisti uporabili prisilna sredstva in odredili pridržanje 45-letnemu nasilnežu. Za žensko so poklicali reševalno vozilo, saj je bila poškodovana z nožem. Okoliščine se še preiskujejo. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja.