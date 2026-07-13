Na Kočevskem ranjen policist, lahko bi se končalo tragično!

Piše: C. R.

Danes nekaj pred 16. uro je bil na območju Kočevja pri izvajanju policijskih nalog poškodovan policist, poroča PU Ljubljana.

Po do sedaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. V nadaljevanju je zapeljal v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila, pri čemer je trčil v enega izmed njih in ga huje poškodoval. S kraja dogodka je skupaj z še eno osebo, ki se je nahajala v vozilu, pobegnil v neznano smer. Poškodovani policist je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo.

Policisti so takoj pričeli izvajati intenzivne aktivnosti za izsleditev 25-letnega osumljenca z območja Kočevja, kot tudi ogled kraja in zavarovanje sledov. Pri tem so našli pobeglo osebno vozilo, nato pa je bil prijet tudi osumljenec, ki mu je bila odvzeta prostost, prav tako je bila prijeta oseba, ki je bila z osumljencem v vozilu.

Pri tem so sodelovale vse razpoložljive enote policije tako ljubljanske kot drugih policijskih uprav, vključen je bil tudi policijski helikopter. V nadaljnjem postopku bodo preiskane vse okoliščine nedopustnega kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

“Poškodovanemu kolegu, ki je pri opravljanju policijskih nalog izpostavil svoje življenje, želimo čim prejšnje okrevanje. Hkrati mu bo nudena vsa potrebna pomoč,” sporoča policija.