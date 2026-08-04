V tiskani Demokraciji preberite: Ministrstvo za zdravje s približno 200 milijonov evrov primanjkljaja; novi minister obljublja spremembe

Piše: Vida Kocjan

Na ministrstvu za zdravje se je zaključil postopek primopredaje. Minister dr. Tadej Ostrc je predstavil celovito oceno vsebinskega ter finančnega stanja, ki ga je prevzel ob začetku mandata. Poudaril je, da ugotovitve predstavljajo izhodiščno bilanco mandata in podlago za spremljanje uspešnosti prihodnjih ukrepov.

Minister za zdravje dr. Tadej Ostrc je dejal, da je bilo ob pregledu stanja ugotovljenih več odprtih postopkov pred Evropsko komisijo in Sodiščem Evropske unije, med drugim postopek glede ureditve lekarniške dejavnosti. Ministrstvo je Evropski komisiji že posredovalo odgovor in se zavezalo k pripravi potrebnih zakonodajnih sprememb, s čimer želi preprečiti nadaljevanje postopka in morebitne finančne posledice za Republiko Slovenijo.

Zamude pri črpanju evropskih sredstev

Pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (evropska sredstva) je analiza pokazala, da zaradi zamud in neusklajenosti postopkov pri projektu nove Infekcijske klinike ne bo mogoče v celoti počrpati načrtovanih evropskih sredstev. Namesto predvidenih približno 55 milijonov evrov bo po trenutnih ocenah mogoče počrpati okoli 35 milijonov evrov, to je 20 milijonov manj.

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