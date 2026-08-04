Nekdanja pravosodna ministrica ne razume prvega člena Zakona o parlamentarni preiskavi in termina nosilec javne funkcije!

Piše: Celjski glasnik

Res žalostno je v Sloveniji, kako v želji po hujskanju ljudi in želji po prevzemu oblasti, slovenski politiki hitro sebe dobesedno poneumijo.

In tako je nazadnje ravnala Andreja Katič, od katere bi se pričakovalo, da kot nekdanja pravosodna ministrica zna brati zakone in da nenazadnje pozna termine, ki so v njem navedeni. A, ker gre v primeru sprememb zakonodaje o parlamentarni preiskavi ter želje po ohranitvi svoje klike nedotaknjene, se tudi na te zadeve ne ozira.

Tako je nekdanja ministrica, danes pa poslanka SD, na parlamentarnem odboru povzemala uličnega razgrajača Jašo Jenulla, da se želi ustvariti politično policijo in nadzirati slehernega državljana. To pa je poslanka počela, ker je medijsko želela ljudi prepričati, kako vlada Janeza Janše dela proti ljudem. A ji pri tem poslanec Resni.ce ni ostal dolžan.

Poslanki je lepo pojasnil, da naj ljudi ne zavaja z besedo politična policija ter preiskovanje posameznikov, z želo po medijski promociji. Potem ji je prebtral definicijo 1. člena, kjer je jasno navedeno, da lahko poslanci opravijo pregled delovanja ljudi na javnih funkcijah. To pa kaže, da nekdanja pravosodna ministrica ne pozna niti termina javna funkcija.