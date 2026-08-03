Invazija ilegalcev tudi na slovenski južni meji

Piše: B. S.

Prek vikenda so policisti na južni meji polovili 266 ilegalcev in za nameček še enega tihotapca.

Brežiški policisti so na območju Obrežja, Dobove, Rigonc, Slovenske vasi, Rakovca, Nove vasi pri Mokricah, Ribnice, Brezij pri Veliki Dolini, Loč, Mosteca, Brežic, Jereslavca, Dvorc in Kapele polovili 39 ilegalcev iz Bangladeša, 33 iz Afganistana, 15 iz Egipta, po 14 iz Pakistana in Palestine, devet iz Maroka, sedem iz Turčije, po šest Alžircev in Irancev, štiri iz Indije, tri iz Gane in Kitajske, po dva iz Somalije, Konga, Tunizije in Nigerije ter po enega ilegalca iz Sirije, Sierra Leone, Burundija in Libanona.

Črnomaljski policisti so pri Žuničih, Novi Lipi, Marindolu, Preloki, Damljah, Vrhovcih in Vinica polovili 40 invazijcev iz Sudana, 19 iz Afganistana, deset iz Maroka, osem iz Bangladeša, šest iz Jordanije, tri iz Pakistana in po enega Alžirca in Somalijca.

Metliški možje postave pa so pri Želebeju prijeli sedem ilegalcev iz Turčije.

Policijski postopki z ilegalnimi migranti še potekajo.

Poleg tega pa so policisti v petek okoli desete dopoldne pri Krški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Ford Smax italijanskih registrskih oznak. Enainsedemdesetletni Italijan je v avto nabasal šest ilegalcev iz Turčije. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, Turški ilegalci pa so zahtevali mednarodno zaščito.