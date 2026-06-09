Maroški priseljenec umoril mlado Francozinjo

Piše: C. R.

Ime ji je bilo Barbara, 24-letna Francozinja. Našli so jo mrtvo v njenem stanovanju v Avignonu, popolnoma golo od pasu navzdol, z jasnimi znaki pretepanja na obrazu.

Moški, aretiran zaradi njenega umora, je Fouad Laazar, maroški priseljenec s 17 predhodnimi obsodbami. Ujeli so ga na Nizozemskem na podlagi evropskega naloga za prijetje. Njegova kartoteka vključuje posedovanje orožja, grožnje s smrtjo, nasilništvo, ugrabitev, ugrabitev z mučenjem in barbarskimi dejanji, vožnjo brez vozniškega dovoljenja in preprodajo drog.

Barbarina sestra je dejala:

»Bila je vesela, nasmejana ženska, polna življenja, ki je globoko ljubila svojo družino. Bila je lepa. Kar se ji je zgodilo, je grozljivo. Ta dejanja so neodpustljiva. Besni smo zaradi tega nasilja. Kdo ima pravico vzeti življenje lepi 24-letni ženski, ki je imela pred seboj vso prihodnost?«