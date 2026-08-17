V novi Demokraciji preberite: Revizije razkrivajo nove luknje: na ministrstvu za izobraževanje primanjkuje 133 milijonov evrov do konca leta

Piše: Vida Kocjan

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je po pregledu izvrševanja državnega proračuna ugotovilo, da jim do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov. Že ob primopredaji sta nekdanja ministra dr. Vinko Logaj in dr. Igor Papič korektno opozorila, da v proračunu ni dovolj sredstev za plače učiteljev oziroma za visokošolsko dejavnost v decembru. »Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč,« je ob tem poudaril minister dr. Borut Rončević.

Ob tem je minister dodal: »Zavedamo se, da morajo biti zakonske obveznosti izplačane, zato bo zagotavljanje teh sredstev predmet usklajevanja z ministrstvom za finance. Naše ministrstvo si namreč ne želi, da bi se ustavljali investicijski projekti, še manj, da bi posegali v sredstva, ki jih namenjamo za sofinanciranje občinskih investicij. Vsa neporabljena sredstva na postavkah pa bomo ob koncu leta prerazporedili za pokrivanje zakonskih obveznosti.«

Primanjkljaj po sektorjih

Največji del primanjkljaja je na področju osnovnih in srednjih šol, kjer primanjkuje 111,6 milijona evrov.

Na področju visokega šolstva primanjkljaj znaša 21,3 milijona evrov, od tega: 20 milijonov evrov za zakonske obveznosti financiranja visokega šolstva in 1,3 milijona evrov za raziskovalno infrastrukturo FAIR. Pri tem gre za slovenski denarni prispevek k mednarodni raziskovalni infrastrukturi FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) v Darmstadtu. Slovenija je ustanovna partnerica (z deležem okoli 1 do 1,2 odstotka) in ima pogodbene obveznosti za financiranje. Če sredstva ne bi bila zagotovljena, bi to lahko vplivalo na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.

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