Le kaj se mu je pletlo po glavi? Zapeljal s kolesom na levo, sledila je tragedija

Piše: C. R.

Novomeška policijska uprava poroča o novi smrtni žrtvi v prometu. Žrtev je kolesar, ki je iz nepojasnjenih razlogov zapeljal na levo stran vozišča in čelno trčil v avtomobil.

“Včeraj nekaj pred 18. uro smo bili obveščeni o prometni nesreči v Zagorici pri Velikem Gabru. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 55-letni voznik električnega kolesa peljal iz smeri Biča proti Velikim Dolam. V naselju Zagorica pri Velikem Gabru je zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 35-letna voznica. Kolesar je po trčenju padel in umrl na kraju nesreče,” so sporočili iz policije.

Ogleda sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.