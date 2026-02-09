e-Demokracija
7.2 C
Ljubljana
ponedeljek, 9 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Kosovar tihotapil ukradeno vozilo

Kronika
Mejni prehod Obrežje (foto: Rasto Božič / STA)

Piše: C. R. 

Na mejni prehod Obrežje je 7. februarja na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz avtomobilov z nemškimi registrskimi oznakami.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe so med postopkom ugotovili, da 51-letni državljan Kosova na tovornem vozilu prevaža kombi znamke Mercedes Sprinter, ki je bil konec januarja 2026 ukraden v Nemčiji.

Policisti so ukradeno vozilo zasegli, osumljenemu odvzeli prostost in ga pridržali. O vseh ugotovitvah so obvestili pristojno tožilstvo.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026