Kosovar tihotapil ukradeno vozilo

Piše: C. R.

Na mejni prehod Obrežje je 7. februarja na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz avtomobilov z nemškimi registrskimi oznakami.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe so med postopkom ugotovili, da 51-letni državljan Kosova na tovornem vozilu prevaža kombi znamke Mercedes Sprinter, ki je bil konec januarja 2026 ukraden v Nemčiji.

Policisti so ukradeno vozilo zasegli, osumljenemu odvzeli prostost in ga pridržali. O vseh ugotovitvah so obvestili pristojno tožilstvo.