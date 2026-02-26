Policija in tožilstvo molčita glede tega, ali so preiskovali Kerčmarja

Piše: G. B.

Kot smo pisali včeraj, smo policijo in tožilstvo povprašali, ali so kdaj preiskovali odvetnika Sebastjana Kerčmarja glede sumov kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ali uvedli vsaj predkazenski postopek.

Iz Generalne policijske uprave je odgovor prišel zelo hitro. “Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo dati odgovora,” nam je sporočil tiskovni predstavnik Drago Menegalija. Seveda smo takšen odgovor kajpak pričakovali.

Isto vprašanje smo naslovili tudi na vrhovno državno tožilstvo, vendar so nas napotili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, od koder pa odgovora še nismo prejeli. Vprašanje je, če ga tudi bomo.

Pregledovali smo tudi zapise, če je bila uvedena kakšna preiskava proti moškemu z območja PU Nova Gorica zaradi tovrstnih spolnih deliktov, vendar naše iskanje ni obrodilo sadov. To lahko pomeni, da preiskava zelo verjetno sploh ni bila uvedena in da so obtožbe zgolj “medijski cirkus”, ki ga policija ne jemlje resno. Medtem ko se policija po drugi strani zelo resno ukvarja s primerom crknjenega psa, ki je visel slučajno ob plakatu Gibanja Svoboda.

Če to povežemo s primerom Fotopub, v katerem glavnemu osumljencu ne morejo vročiti obtožnice, se postavlja vprašanje, kdo je v naši državi zares nedotakljiv. No, lahko začnemo kar pri Zoranu Jankoviću …