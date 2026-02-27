(IZ NAŠE ZALOŽBE) Knjižna uspešnica, ki bo razbesnela titofile: Pačnikov Obglavljeni diktator

Piše: Domen Mezeg

Vsakdo pozna heroja Miroslava Pačnika in njegovo plemenito dejanje – obglavljenje Titovega kipa v Velenju. Sedaj pa je izšla njegova knjiga z naslovom Obglavljeni diktator, v kateri podrobno pojasnjuje, kako in zakaj je to storil.

Heroj Miroslav Pačnik bo tokrat do kraja razjezil vse tiste, ki še vedno verjamejo v nedotakljivost jugoslovanskih totalitarnih simbolov. Spomnimo, da je konec lanskega leta obglavil kip maršala Josipa Broza Tita v Velenju, nato pa ga je izsledila policija.

Sedaj pa je pri založbi Nova obzorja d. o. o. izšla njegova knjiga Obglavljeni diktator, v kateri podrobno pojasnjuje, kako in zakaj je to storil. Mnoge posebej zanima tehnični vidik njegovega dejanja. Pačnik je v preteklosti že pojasnil, da si je pri prenašanju kipa pomagal z desko.

Prav tako je dejal, da je glavo žagal tri noči in da je imel zanjo celo pripravljeno luknjo, v katero bi jo zakopal. V tehničnem smislu vrhunski načrt! Obglavljenje Tita v Velenju je nedvomno znanilec novega časa, politične odjuge. Staro se krčevito upira spremembam, toda te nezadržno prihajajo.