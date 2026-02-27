Neskončna vojna

Piše: Lucija Kavčič

Pogajanja za končanje zdaj že štiriletne vojne med Ukrajino in Rusijo se že nekaj časa selijo iz mesta v mesto, iz države v državo, a vidnega napredka, razen morda izmenjav vojnih ujetnikov, ni opaziti.

V zadnjem času se veliko govori o volitvah v Ukrajini, ki so zaradi vojne praktično neizvedljive in ki jih Rusija nemara ravno zato zahteva. Zelenski je nanje pripravljen, a ob pogojih, ki bi jih omogočali, hkrati pa zavrača pogovore o zgodovinskih vzrokih za vojno, saj ti za njeno končanje niso potrebni.

Veliko je predlogov in argumentov, a Rusija drži linijo – vse se vedno konča pri posledicah vsakodnevnega ruskega obstreljevanje Ukrajine in pri ozemeljskih vprašanjih, saj Ukrajina zavrača umik svoje vojske iz Donbasa, ker to ne bi ustavilo vojne, pravijo. V zadnjem času je še Trump nekako nehal trditi, da verjame v ruske namere, da se vojna konča …

Ruske rakete in droni nenehno letijo na Ukrajino in njeno infrastrukturo, kar je povzročilo najbolj mrzlo zimo v Ukrajini v zadnjih desetletjih in humanitarno katastrofo, saj se na milijone Ukrajincev sooča z odsotnostjo ogrevanja, elektrike in vode. Holodomor ali ubijanje z mrazom se reče temu zločinu, ki ga bo nekoliko ustavila samo pomlad oz. toplejše vreme.

Bati se je, da bo res držalo, kar je za nemški časnik Die Rheinpfalz dejal nemški kancler Friedrich Merz; namreč, da se bo vojna končala šele, ko bo ena od strani izčrpana, bodisi vojaško bodisi gospodarsko. Merz meni, da razum in humanitarni argumenti Putina ne bodo prepričali v končanje vojne, in trenutno smo priča temu, da je Rusija v stanju globoke barbarskosti, kar se v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo. Merz ocenjuje, da ruska vladajoča klika v bližnji prihodnosti ne more preživeti brez vojne, zato bi morala biti prizadevanja Evrope usmerjena v preprečevanje Rusiji, da nadaljuje in financira to neskončno vojno.