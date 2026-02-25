(VIDEO) Objavljen posnetek aretacije “Nepridiprava” – medtem ko Smodeja že skoraj štiri leta neuspešno lovijo

Piše: Nova24tv.si

V Sloveniji trenutno burijo duhove dogodki okoli pridržanja priljubljenega spletnega vplivneža Aleksandra Repića (znanega kot @nepridiprav na Instagramu). Kriminalisti so ga včeraj popoldne aretirali takoj po pristanku na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, ko se je vrnil iz Dubaja.

Policijska akcija je na družbenih omrežjih sprožila ogromno ogorčenje. Veliko ljudi, ki nasprotujejo vladi Roberta Goloba, dogodek označuje za politično motivirano maščevanje. Uradni razlog policije je sum kaznivega dejanja – poskusa izsiljevanja. Prijava naj bi bila vložena že sredi januarja.

Kriminalisti so Aleksandra Repića čakali neposredno ob izhodu z letala. Uradno gre za sum izsiljevanja odvetnika iz Nove Gorice Sebastjana Kerčmarja – naj bi zahteval denar (v dobrodelne namene) v zameno za to, da ne objavi določenih vsebin, med drugim obtožb o pedofiliji. Včeraj so potekale tudi hišne preiskave, a ne pri domnevni žrtvi izsiljevanja.

Njegova partnerka je del postopka posnela. Na videu je videti, kako ji domnevna kiminalistka preprečuje snemanje z argumentom “zato”. To je sprožilo dodatne kritike, saj je snemanje policijskih postopkov na javnih krajih v Sloveniji in po Evropski konvenciji o človekovih pravicah načeloma dovoljeno.

Na evropski ravni Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v več primerih (npr. Glukhin v. Rusija, Bild GmbH v. Nemčija in drugi) potrjuje, da snemanje policije na javnih krajih spada pod zaščito 10. člena EKČP (ki varuje svobodo izražanja (vključno z medijskim in državljanskim nadzorom nad oblastmi), saj prispeva k javnemu nadzoru nad oblastmi in preprečevanju zlorab. Omejitve morajo biti zakonite, nujne v demokratični družbi in sorazmerne.

Kritika Dušana Mohorka še dodatno nakazuje da je zadeva politično obarvana

Nekdanji dolgoletni kriminalist in zdaj odvetnik Dušan Mohorko je na omrežju X zapisal: “Zakaj aretacija ravno na letališču? Zakaj medijski cirkus? Če sum obstaja – v redu. Ampak človek je prišel sam, brez tiralice. Lahko bi ga povabili z navadnim vabilom in bi prišel. Postali ste orodje neke politike. Sramota.” Dodal je še: “Če gre res za izsiljevanje odvetnika – potem zadeva še bolj smrdi. Običajno se aretirajo, ko izsiljevani denar že da. Ne pa preventivno, ker bi to komu politično koristilo. Kje je kriminalistična stroka – ali je v politiki?”

Dvojna merila

Repićevi podporniki trdijo, da je razkrival resnične primere pedofilije (med drugim naj bi obstajal video izpovedi domnevne žrtve). Zato se sprašujejo, zakaj po uradni dolžnosti ne preganjajo znanega odvetnika kljub domnevnim dokazom o spolnih praksah. Na drugi strani policija vztraja, da gre za klasično kaznivo dejanje izsiljevanja in da preiskava nima povezave z Repićevimi političnimi aktivnostmi ali #NISMOFEJK. Mnogi primerjajo situacijo z aretacijo Alekseja Navalnega v Rusiji, opažajo pa tudi dvojna merila – Dušana Smodeja (Foto pub) po treh letih še vedno niso aretirali, čeprav je obtožen resnih kaznivih dejanj in se prosto giblje – tako v Sloveniji kot v tujini.

Vse skupaj se dogaja tik pred volitvami 22. marca 2026, kar še dodatno krepi sume o političnem pritisku in avtoritarnih metodah. Ali bo aretacija upravičena s trdnimi dokazi ali pa bo ostala zgolj sum političnega obračunavanja, bo pokazal čas. Kritike, ki jih je javno izrekel izkušeni nekdanji kriminalist Mohorko, pa dajejo tem dvomom precejšnjo težo.

Kdo je Repić in zakaj je Svobodi trn v peti?

Aleksander Repić ima na Instagramu več kot 100.000 sledilcev in na Facebooku okoli 34.000. V zadnjih mesecih je postal eden najglasnejših kritikov Gibanja Svoboda in premierja Goloba. Javno je večkrat poudaril, da ne bo nikogar silil, naj voli koga, a da Svobode vsekakor ne bi smeli podpreti. Tik pred vrnitvijo v Slovenijo je v oddaji na Planet TV razkril, da so ga prek posrednikov iz Svobode poskušali prepričati (po njegovih besedah celo podkupiti), naj preneha z negativnimi objavami. Trdil je, da je zavrnil ponudbo in da mu je nekdo že namignil, kaj ga čaka, ko pride domov.

Napovedal je tudi večjo kampanjo proti vladi in razkritja spornih stvari v stranki. V zadnjem času je bil ključna figura v zgodbi #NISMOFEJK – dokazoval je, da domnevni “kibernetski napad” na profile Svobode in Goloba ni bil hekerski, ampak množični val komentarjev resničnih ljudi, ki jih je sam spodbujal.