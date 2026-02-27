Odvzeto govedo: kmet bo terjal odškodnino!

Piše: C. R.

Kmet Rudi Možgan iz Veniš pri Leskovcu v krški občini zaradi nezakonitega odvzema 24 glav živine v letu 2023 toži državo za 35.000 evrov odškodnine, danes poroča časnik Dnevnik.

Možgan s pomočjo odvetnika Francija Matoza zahteva 12.500 evrov zaradi domnevno bistveno poslabšanega rejnega stanja vrnjenih živali in 22.500 evrov zaradi prestanih duševnih bolečin.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 24 živali kmetiji odvzela 14. novembra 2023 z ustno odločbo na zapisnik, potem ko je nekaj dni prej dobila prijavo zaradi slabega rejnega in zdravstvenega stanja živali.

Možganovi na odvzem goveda pritožili in dokazali, da veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic postopka ni izpeljala pravilno, kmetijsko ministrstvo pa je odločbo po odvzemu odpravilo in vrnilo v ponovno odločanje novomeškemu območnemu uradu uprave za varno hrano. V ponovljenem postopku je drugi inšpektor Možganu najprej izdal ureditveno odločbo, na podlagi katere je moral na kmetiji temeljito izboljšati pogoje reje živali, ko je to storil, pa so mu odvzete živali vrnili.

V tožbi je bila v sredo na ljubljanskem okrožnem sodišču obravnava, v kateri bi moral pričati tožnik Rudi Možgan, a se je opravičil zaradi bolezni. O dogajanju na kmetiji tistega dne, ko je inšpektorica v spremstvu policije odvzela žvali, sta pričala Možganov sin in inšpektorica Štiglic, poroča časnik.