Kakšna lahkomiselnost! Poglejte, kako je s svojo malomarnostjo pomagala zlikovcu

Piše: C. R.

Eno glavnih pravil je, da bančnih kartic nikoli ne puščamo skupaj z listki z napisano PIN kodo. Nekdo pa je to pomembno pravilo ignoriral in s tem zagotovo razveselil zlikovca.

Na parkirnem prostoru v Družinski vasi blizu Otočca je namreč neznanec vlomil v osebni avtomobil in odtujil denarnico z gotovino, v njej pa sta bila tudi bančna kartica in listek s PIN kodo. Kar je dolgoprstežu močno olajšalo delo pri zlorabi kartice, saj je do njenega preklica z računa bizarno lahkomiselne lastnice dvignil že 6.700 evrov in ji pridelal krepak minus.

PU Novo mesto poroča tudi o drzni tatvini v kraju Roženberk na območju Trebnjega. Tja sta se na dvorišče stanovanjske hiše pripeljala neznanca, ki sta pozvonila. Odprl jima je lastnik, ki ju je spustil v stanovanje. No, medtem ko je eden “peglal” stanovalca z nepomembnimi pogovori, je drugi pokukal v omaro, kjer je našel denarnico z gotovino in jo seveda odtujil. Ko je stanovalec pogruntal, da je šlo dejansko za drzno tatvino in da je oškodovan, sta bila barabina že daleč proč.