Junaki nočne kronike na Koprskem niso samo rogovilili, ampak se tudi prostaško razkazovali

Piše: C. R.

Varuhi reda na Koprskem so ta vikend imeli precej dela, saj so morali miriti strasti razgretih občanov.

Že v petek zgodaj popoldne so se odpravili v Izolo, kjer je stanovalcem v bloku težil eden od njihovih sostanovalcev, ki je očitno precej globoko pogledal v kozarec in precej nemirno posedal na stopnicah bloka. Vendar očitno še toliko pri močeh, da ene od stanovalk ni spustil v blok in ji je na silo preprečil vstop. Pri tem ji je tudi obljubil, da jo bo razbil kot kanto. Patrulja, ki je prispela na kraj dogajanja, je ugotovila, da gre za 52-letnega bolgarskega državljana, ki začasno stanuje v Kopru, napisali so mu mastno globo.

Le malo kasneje pa so može postave klicali na pomoč iz Slovenskih železnic, saj so javili, da imajo na potniškem vlaku med Ljubljano in Sežano precej neprijetnega rogovileža, ki si je dal duška z nadlegovanjem pripadnic nežnejšega spola. Policijska patrulja ga je počakala v Sežani na železniški postaji, kjer so ugotovili, da gre za 40-letnega državljana Hrvaške. Plačilni nalog so mu izdali kar na samem kraju.

V večernih urah pa je nekdo poklical na 113 s koprskega Markovca. Izkazalo se je, da se je na mlado družino spravil njihov 44-letni sosed, ki jih je krepko zmerjal in jim grozil. Tudi on si je prislužil dokaj masten plačilni nalog.

Nekoliko bolj pozno zvečer pa so se morali varuhi reda odpraviti v koprski gostinski lokal, kjer je očitno precej velika količina maliganov vplivala na enega od gostov, saj je skakal po terasi in na precej prostaški način ostalim razkazoval svoj “oné”. Prav rosno mlad sicer ni bil, saj jih je štel skoraj 70, ne glede na to pa se tudi ob pozivu policije, naj preneha, ni dal ugnati in je nadaljeval s svojo bizarno predstavo. Tako da ga je v sili razmer potipal drug “nadležen organ”, saj so ga možje v modrem morali krepko prijeti in odpeljati na hlajenje. Čez nekaj ur je policijsko postajo lahko zapustil s plačilnim nalogom.

Sredi noči na soboto pa so morali policisti pohiteti na bencinski servis oz. tamkajšnji bar na hitri cesti, od koder so jih obvestili, da se je med seboj “sklofalo” kar nekaj pogumnih občanov. O točnem razlogu ne poročajo, a očitno so tudi tu svojo vlogo odigrale opojne substance, ki nekatere spravijo v hiperaktivno stanje, morda je bilo v ozadju tudi žalovanje zaradi konca poletne sezone in precej neprijetnega vremena. Kakorkoli že, v lase sta si skočila dva mlajša para. Najprej je v lokal prišel mlad par iz Postojne (22 in 23 let), nato pa še 27-letnik iz Kozine s svojo 20-letno spremljevalko iz Kopra. Prav nanj pa se je spravil pet let mlajši Postojnčan, ki ga je verbalno napadel, 20-letnica pa je to snemala z mobilnim telefonom. To je zmotilo Postojnčanovo spremljevalko, ki je Koprčanko besno napadla in zbila na tla. 27-letnik je hotel svoji spremljevalki priskočiti na pomoč, a je pri tem pretiraval, saj je Koprčanko zbil na tla, pri tem se je prebila čelo. Možje v modrem so paru iz Postojne izdali plačilni nalog, nasilnega 27-letnika iz Kozine pa čaka kazenska ovadba zaradi povzročitve poškodbe.