Je šlo za maščevanje? Pogoreli dve koči na Golteh

Piše: C. R.

V zadnjih let je bilo kar nekaj primerov pogorelih objektov v gorah. Tokrat pa sta povsem do tal zgoreli dve koči hkrati.

“Danes, nekaj pred 7. uro zjutraj, smo bili obveščeni o požaru na Golteh, natančneje v Radegundi. Ogenj je v celoti uničil dve sosednji koči, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti,” so sporočili iz PU Celje

Vzrok požara še ni znan, bo pa škoda gromozansko velika. Ogled kraja požara opravlja ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

Ob tem naj spomnimo, da je 24. februarja 2021 zgorela nedolgo pred tem obnovljena Mozirska koča na Golteh (1356 m). Novo so odprli dve leti kasneje. Tistega leta (2021) je zgorel Dom na Osankarici, pred tem so goreče koče na Korošici ter Okrešlju. Preiskave požara so sicer izključile kaznivo dejanje, le v enem primeru je državljanka Poljske v posodi zavrela petrolej, bila pa je prepričana, da je voda. Večinoma pa je šlo za napake pri električni napeljavi ter kratek stik. Kot opozarjajo, so električne inštalacije v številnih kočah dotrajane, zato bo verjetno podobnih primerov še več.

Nekateri viri pa kljub temu svarijo, da ni izključeno tudi maščevanje. Vsaj v zadnjem primeru.