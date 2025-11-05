Iz Novega mesta poročajo o novi tragediji

Piše: C. R.

PU Novo mesto poroča o novem tragičnem dogodku, ki se je zgodil včeraj popoldne.

Na Šmarješki cesti v Novem mestu je namreč včeraj nekaj pred 16.30 prišlo do prometne nesreče, v kateri je življenje izgubila 58-letna ženska.

Po prvih ugotovitvah policije je 68-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mačkovca proti Novem mestu. Na Šmarješki cesti je na prehodu za pešce trčil v 56-letno peško, ki je prečkala cesto. Peška je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Novo mesto umrlo 13 ljudi (šest voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja, en potnik v tovornem vozilu in peška).