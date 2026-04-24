Igor Gošte: Dajte se enkrat za spremembo lotit “velikih rib”

Igor Gošte, komentator:

” … ta način življenja se je zapisal v naše gene. Če se le da, poskušamo državo oziroma davkarijo opetnajstiti. Saj veste, včasih je kaj brez računa ceneje. Ampak take male pridaniče pri nas preganjajo, prežijo nanje, medtem ko tiste, ki nam kradejo milijone in celo milijarde pri projektih, ki so vreče brez dna, pustijo pri miru. Ker so očitno del njihovega koruptivnega omrežja in potemtakem na varnem pred roko pravice. Ne pa denimo natakarica v kakšnem baru, ki vzame deset evrov za kavo in ti nazaj prinese drobiž in račun. Bog ne daj, da to opazi kakšen tržni inšpektor. Lahko jo “fajn” udari po denarnici in lastnika bara tudi. Pa ni “petrigala”, le dvakrat ali trikrat ji ni bilo treba sem ter tja hoditi, torej je prihranila nekaj korakov in ti je račun torej dala šele skupaj z vrnjenim drobižem in ne prej, ko si ji dal desetaka. Bog ne daj, da bi imela v službeni denarnici tudi kaj “trinkgelda”, ki ji ga namenijo zadovoljni gosti. Menda ga ima lahko, a le nekje skritega, ne v službeni denarnici ali v blagajni. Dajte se že enkrat prenehati spravljati na male nepravilnosti, pa na male prekrškarje, če to sploh so, in se posvetite “modelom minus 10 odstotkov” in podobnim, ki nas vsakodnevno ropajo.”

Vir: Večer